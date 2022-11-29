Путін і ядерна зброя: чи ймовірне застосування після воєнних невдач в Україні?

Російські посадовці обговорювали ймовірне застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї – уже після перших воєнних невдач в Україні, пише американський журнал Newsweek.

У Мінську поховали міністра закордонних справ Володимира Макея, якого вважали єдиним умовно прозахідним представником у білоруській владі. Причин раптової смерті досі не повідомили.

Міністри закордонних справ НАТО зустрічаються у Бухаресті. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, найімовірніше, продовжить атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Хвиля протестів у Китаї. На акціях проти масових локдаунів через «ковід» зафіксовані й антиурядові гасла. Влада Китаю намагається приховати і придушити демонстрації?

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