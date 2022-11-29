Раптова смерть, вишиванка й обіцянка, що війська Росії покинуть Білорусь: чим відомий Володимир Макей

У Білорусі хоронять одного із наближених соратників Олександра Лукашенка, міністра закордонних справ країни Володимира Макея. Він раптово помер 26 листопада у 64 роки. Про причину його смерті спочатку нічого не повідомили, і з’явилося багато версій, аж до отруєння Кремлем. Що відомо про Володимира Макея і чому до нього така особлива увага?

Білоруська редакція Радіо Свобода зібрала факти біографії чиновника, який, з одного боку, був архітектором «м’якої білорусизації», толерував все білоруське національне, носив вишиванку, а з іншого боку, із початку 2000-х, поволі перетворювався у помічника, або, як його називали, «посланця» диктатора, слугуючи певним «мостом» між Заходом і Лукашенком.

Те, що робив Макей у 2015-2019 роках – виставка в МЗС Білорусі, присвячена Василю Бикову (видатний білоруський письменник, який через гоніння був вимушений у 2002 році емігрувати на Захід), зокрема, фото з головою уряду БНР в екзилі Івонки Сурвіли разом із письменником, читання віршів Янки Купали там, крамниці з національною символікою у Мінську та інших містах, концерти та багато іншого – тепер вже не може бути у сучасній Білорусі, бо за це можна поплатитися свободою.

Прогалини в біографії і служба у розвідці

Офіційна біографія Володимира Макея завжди була сухою та лаконічною. Точно не вказане навіть місце народження чиновника, написано просто – «Гродненська область».

Тільки в 2011 році журналісти дізналися, що Макей народився в селі Некрашевичі Карелицького району.

Відомо, що Володимир Макей закінчив Мінський педагогічний інститут іноземних мов. Після цього в біографії Макея залишається велика прогалина. Повідомляється лише, що з 1980-го до 1991 року він служив у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони СРСР, дослужившись до звання полковника.

Які функції і де виконував Макей – загадка.

У 2011 році газета «Наша Ніва» зі слів односельців Макея писала, що він воював в Афганістані і навіть був поранений, але підтверджень цьому не було.

У 1992-1993 роках Володимир Макей закінчив короткострокові курси в Дипломатичній академії МЗС Австрії. Це важко назвати повноцінною освітою, але довгий час вважалося, що він чи не єдиний чиновник Білорусі, який навчався на Заході. Дипломатичну кар’єру розпочав у 1993 році.

У 1996-1999 роках був представником Білорусі при Раді Європи в Страсбурзі. Опозиційні політики розповіли, що в той період Макей не цурався зустрічей з ними.

Із 2000-го до 2008 року Володимир Макей був помічником Лукашенка з питань зовнішньої політики. А тоді очолив Адміністрацію президента Білорусі.

Причому Лукашенко ухвалив це кадрове рішення одразу після теракту 3 липня, на День Республіки.

Макей вперше з’явився на публіці восени 2008 року, коли відвідав Мінський форум, який традиційно організовував Центр імені Йоганнеса Рау. Там голова Адміністрації відповів на гострі запитання, а також окремо зустрівся із лідером опозиції Олександром Мілінкевичем.

Для покращення іміджу Лукашенка для Заходу Макей створив дорадчу раду при Адміністрації президента, до якої увійшли відомі люди із різних сфер. Однак цей орган став ширмою, а працювати повноцінно не міг, наголошують фахівці.

Напередодні виборів 2010 року Макей в ефірі російського телебачення заявив, що опозиція готує вибухи в Мінську. І після розгону акцій у Мінську та арешту опозиційних кандидатів Макей потрапив під санкції Євросоюзу.

Шанувальник вишиванок

У серпні 2012 року Володимир Макей став міністром закордонних справ Білорусі, і на цій посаді він залишався до самої смерті.

Незабаром з нього зняли санкції, щоб він міг відвідувати країни Європи.

Період із 2014 року до першої половини 2020 року вважався періодом політичної лібералізації та покращення відносин із Заходом. Значну роль у цьому відіграв Макей, який постійно зустрічався зі своїми колегами та іншими європейськими політиками.

Макей започаткував традицію прийомів дипломатів у МЗС у вишиванках, сам її носив, а білоруську мову він назвав «фундаментом незалежності».

Володимир Макей чудово володів білоруською, на білоруськомовні запитання журналістів завжди відповідав білоруською. У коментарі Єврорадіо він зізнався, що читає білоруською мовою книги Сергія Пясецького та Андруся Горвата.

Саме Макею належить ідея безвізового візиту до Білорусі громадянами Євросоюзу, США та інших країн.

Повністю перейшов на бік диктатора

У 2020 році під час масових протестів проти фальсифікації виборів і насильства з боку силовиків Володимир Макей повністю зайняв позицію Олександра Лукашенка.

З Міністерства закордонних справ Білорусі звільнили людей, які висловили незгоду з придушеннями мирних протестів. Перед Міністерством закордонних справ люди вийшли з гаслом «Роби, не роби».

У серпні міністр Макей заявив, що Білорусь виступає за «еволюційний розвиток без зовнішнього втручання».

Деякий час Володимир Макей ще мав контакти з іноземними колегами, але поступово вони зійшли нанівець.

У 2021 році риторика міністра Макея помітно змінилася. Наприклад, він міг назвати Литву «країною-пігмеєм», назвати опозиціонерів, які через переслідування були змушені залишити країну, «шкідниками-втікачами».

Саме Макей навесні 2021 року заявив, що громадянське суспільство в Білорусі буде знищене, якщо санкції не будуть скасовані. Так і сталося.

Нібито попросив захистити Лукашенка від Путіна

У 2015 році Макей мав великий візит в Україну, де зустрічався з президентом Петром Порошенком, а також із тогочасним очільником Одеської області Міхеїлом Саакашвілі. На цих зустрічах міністр заявив, що Білорусь продовжує вважати Донецьку та Луганську області Україною і що нападу на сусідню країну з території Білорусі ніколи не буде.

У лютому 2022 року, за кілька днів до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема і з Білорусі, Володимир Макей запевнив, що після завершення білорусько-російських навчань усі російські військові покинуть країну.

Перед смертю Макей літав транспортним літаком до Єревану на саміт ОДКБ. Повернувшись 25 листопада, ще мав зустріч із апостольським нунцієм Ватикана, архієпископом Анте Йозічем. І за словами речника білоруського МЗС Анатолія Глаза, міністр Макей «обговорював робочі плани на тиждень і нічого не віщувало трагедії».

Цього ж 25 листопада Інститут Роберта Лансінга опублікував статтю щодо можливих планів Кремля ліквідувати Олександра Лукашенка, щоб Росія отримала повний контроль над білоруською армією. У статті наголошується, що «емісари Володимира Макея просили західних співрозмовників допомогти у порятунку Лукашенка від Путіна».

У суботу ж, 26 листопада, Володимир Макей помер.

«Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей», – повідомив речник, не додавши більше жодної деталі.

Пізніше видання «Наша Ніва» написало, що Макей помер у своєму будинку у Дроздах, що нібито у очільника МЗС Білорусі стався серцевий напад, але він не звернувся вчасно за медичною допомогою.