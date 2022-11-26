«Нічого не віщувало трагедії»: помер голова МЗС Білорусі

У суботу, 26 листопада, помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, пише видання «Белта» з посиланням на речника білоруського відомства Анатолія Глаза.

«Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей», – розповів він.

При цьому більш детальних подробиць смерті речник не розкрив.

Глаз також розповів, що ще вчора, 25 листопада, Макей «обговорював робочі плани на тиждень і нічого не віщувало трагедії».

Відомо, що Макей обіймав посаду голови МЗС за режиму президента Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою Адміністрації президента.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

10 жовтня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не йдеться.

Водночас у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна «не може нічого виключати», тому активно готується до будь-яких сценаріїв.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі, а з неї вивозить боєприпаси і техніку.