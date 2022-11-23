Чи справді Україна готує «військову хунту» для Білорусі на заміну Лукашенку?

У білоруському демократичному середовищі – як також і в Україні – тривають дискусії про те, чому Україна не йде на тісніший контакт з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка в цій іпостасі ще не відвідувала Київ. Також тривають дискусії щодо того якою бачиться роль полку Калиновського в майбутній Білорусі, а в цьому військовому формуванні воюють білоруси в Україні, відбиваючи російську агресію. Навіть були закиди, що Україна, мовляв, «політично ставить» на по полк Калиновського, в якому недавно створено навіть свій представницький сейм, і таким чином ледь не готує якусь «військову хунту» в Білорусі на заміну режиму Олександра Лукашенка. Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська відвідала переважну більшість країн Європи, її приймали в Білому домі, щойно вона була на безпекову форумі в канадському Галіфаксі… Але в Україні в цій іпостасі – лідерки опозиції і голови Об’єднаного перехідного кабінету – вона не була. Хоча неодноразово декларувала готовність приїхати до Києва. У письмовому коментарі Українській редакції Радіо Свобода Тихановська зазначила в середині листопада: «Як тільки буде запрошення із українського боку. Але в будь-якому випадку, ми зустрічаємось з українськими політиками в онлайні та в інших країнах. Мною та моїми представниками проводились чисельні публічні зустрічі з українськими політиками, з міжфракційним об’єднанням («За демократичну Білорусь» у Верховній Раді -ред.), з делегацією в ПАРЄ».

Це питання до Тихановської – чому вона ще не приїхала до Києва? Немає запрошення? Від президента? Тоді питання до Офісу президента

«На самому початку війни я направила делегацію до Києва, де відбулась зустріч з групою депутатів на чолі з першим віце-спікером Олександром Корнієнком. У нас активні і продуктивні контакти з українськими дипломатами практично в кожній країні, куди ми прибуваємо з візитами. Зустрічі на високому рівні, як правило, відбуваються публічно, але багато зустрічей моїх представників мають робочий характер», – додала вона. Єгор Чернєв, депутат Верховної Ради від «Слуги народу», голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, каже в інтерв’ю Радіо Свобода: «Ну, думаю, це питання до Тихановської – чому вона ще не приїхала до Києва? Немає запрошення? Від президента? Тоді питання до Офісу президента, бо ми як народні депутати готові зустрітися з усіма, хто готовий боротися з режимом Лукашенка».

Не рвати всі зв’язки Від початку російської агресії проти України Олександр Лукашенко надав територію Білорусі для введення російських військ – зокрема в напрямку на Київ. Також із території Білорусі Україну атакують російські ракети і дрони. Кілька разів – як тільки були значні просування ЗСУ на півдні чи сході України – Білорусь оголошувала про навчання з російською армією, або переводила свої війська чи силові структури на вищу боєготовність – ніби тиснучи на Україну. І хоча періодично говорять про можливе вторгнення білоруських військ в Україну, однак Лукашенко, як виглядає, не збирається цього робити.

Експерти кажуть, що це є однією з причин, чому Україна досі не розірвала дипломатичних відносин з Білоруссю, не дивлячись на заклики деяких політиків, а також чому Україна не запросили Тихановську і не визнала офіційно її Об’єднаний перехідний кабінет, сформований на початку серпня цього року. Однак, як зауважує в інтерв’ю Радіо Свобода Володимир Астапенко, керівник представництва демократичних сил Білорусі у Брюсселі, Лукашенко не надсилає свої війська в Україну не тому, що хоче зберегти решти державного суверенітету і не підпасти цілком під Кремль, а тому що цей крок був би дуже непопулярним в Білорусі.

В Лукашенка немає боєздатної армії і ми знаємо, що моральний дух цієї армії досить низький

«Лукашенко на сьогодні робить все, щоб не бути остаточно втягнутим у цю війну. Для нього рішення про вторгнення білоруських військ на бойові фронти – матиме для нього найрізноманітніші наслідки. Внутрішньополітичні – бо абсолютна більшість білоруського суспільство проти участі Білорусі у цій війні. А в Лукашенка немає боєздатної армії і ми знаємо, що моральний дух цієї армії досить низький. Білоруські солдати зовсім не розуміють навіщо вони повинні воювати і заради якої мети все це робиться», – каже в інтерв’ю Астапенко. «Тому вірогідність залучення білоруських військ в цей конфлікт ми розцінюємо як вельми низьку. З іншого боку, ми розуміємо і аргументи української сторони – не накликати лиха. І це, мабуть, теж аргументована позиція», – додає член команди Тихановської. Деякі депутати Верховної Ради України – як, наприклад Богдан Яременко (фракція правлячої «Слуги народу») закидали Тихановській нечіткість позиції щодо України.

Без демократичної Білорусі буде важко забезпечити безпечний та сталий розвиток України

І справді, раніше Тихановська невпевнено відповідала на питання: чий Крим? А також говорила, що для неї Володимир Путін – «це президент Російської Федерації». Були й інші розпливчасті заяви. Проте, треба підкреслили, що все це було до широкомасштабної війни Росії проти України. З початком російської агресії Світлана Тихановська зайняла чітку позицію – засудження Росії і дій по сприянню російській агресії з боку Лукашенка. Єдиним моментом, який в Україні був сприйнятий із певним нерозумінням, була її заява, що битву за Київ ЗСУ виграли завдяки партизанському руху в Білорусі.

«Коли був створених Об’єднаний перехідний кабінет то одним з рішень цього кабінету була заява про боротьбу за незалежність, суверенність Білорусі і всебічна підтримка боротьби українського народу. Ми розуміємо, що без демократичної України, нам буде дуже важко побудувати демократичну Білорусь. Ми виходимо з того, що в українських політиків має бути також розуміння, що без демократичної Білорусі буде важко забезпечити безпечний та сталий розвиток України, – каже в інтерв’ю Володимир Астапенко. Ще одну причину чому Київ не поспішає запропонувати Тихановську й офіційно визнавати її опозиційний кабінет, є те, що оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода Юрій Дракахруст називає «нерівністю» Володимира Зеленського і Світлани Тихановської. Зеленський, за його словами, – лідер воюючої країни, в якого в підпорядкуванні Збройні сили, які до того ж успішно воюють. А Тихановська – опозиційний політик та ще й в екзилі. Перефразовуючи відомий вислів Сталіна про папу Римського часів Другої світової, можна запитати: А скільки в Тихановської дивізій? Полки, але чи Тихановської? І тут якраз логічно поглянути на те, чи справді в білоруської опозиції є «свої дивізії»? А вони є. Йдеться радше про полки – зокрема полк Калиновського та полк «Пагоня». Вони сформовані в Україні з білорусів, які воюють за Україну проти Росії. «Створення полку Калиновського, його участь в обороні України – це внесок білорусів у боротьбу України за свою свободу. Я пишаюся, що таке формування було створено. Вони таким чином захищають честь білоруського народу, який проти війни. Це дуже потужний доказ того, що білоруський народ – на боці України у цій війні», – заявила в письмовому коментарі Українській редакції Радіо Свобода Світлана Тихановська.

Раніше – часи війни на Донбасі – за Україну, за приблизними підрахунками, воювало біля 300-х білорусів. Зараз на тлі повномасштабної війни – їхня кількість значно виросла.

Створення полку Калиновського, його участь в обороні України – це внесок білорусів у боротьбу України за свою свободу.

Виросли й амбіції. Так кілька депутатів Верховної Ради – зокрема вже вгадуваний Богдан Яременко, а також нинішній голова Комітету з закордонних справ Олександр Мережко закликали Україну, так би мовити, «політично ставити» не на кабінет Тихановської, щодо якого «є сумніви», а на полк Калиновського. В жовтні була навіть зустріч членів міжфракційного об’єднання «За демократичну Білорусь» з представниками щойно створеного сейму (сойму) – політичного органу полку Калиновського. «В перші місяці війни ми займалися фактично військовим будівництвом, але зараз ми розуміємо, що для того, щоб швидко реалізувати плани щодо зміни влади в Білорусі, нам потрібно в тому числі і політичні контакти, виходячи з різних міркувань. В першу чергу, щоб ми більш ефективно могли розбудовувати свою структуру у щось більше», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода заступник командира полку Калиновського Вадим Кабанчук наприкінці жовтня після зустрічі з українськими депутатами.

Тут немає ніякого суперництва чи конкуренції, бо ми націлені на зміну ситуації в Білорусі

На запитання чи створює тепер полк Калиновського політичне крило, Кабанчук відповів: «Так, у нас це є в планах, поки не можу сказати конкретно як це буде називатись. Але в планах це є». Щодо самого кабінету Тихановської та його стосунків з полком Калиновського, то Кабанчук відповів так: «Тут немає ніякого суперництва чи конкуренції, бо ми націлені на зміну ситуації в Білорусі. І щоб нам там не закидали, що ми хочемо створити якусь хунту, після скинення режиму Лукашенки у Білорусі ми оголосимо про проведення вільних виборів. Коли основним актором буде полк Калиновського, то ми оголосимо вільні вибори. В них зможуть взяти участь усі, в тому числі й демократичні сили. У чому наша діяльність суперечлива, і що в очах деяких панів ми робимо не так?»

В команді Світлани Тихановської до політичних перспектив бійців полку Калиновського говорять, що в новій Білорусі майбутнього знайдеться місце для всіх. «Ясна річ, що ці люди візьмуть активну участь в будівництві нової Білорусі. Будь-хто з них може взяти участь у вільних та чесних виборах, яких ми домагаємось. Ми як і раніше бачимо своїм головним завданням зупинення репресій, звільнення політв’язнів і проведення в країні по-справжньому чесних виборів, в яких зможе взяти участь кожен. І я думаю, що вони (бійці полку – ред.) будуть мати велику підтримку в білорусів», – сказала Тихановська в коментарі Радіо Свобода.

Ці люди візьмуть активну участь в будівництві нової Білорусі. Будь-хто з них може взяти участь у вільних та чесних виборах, яких ми домагаємось

Народний депутат Єгор Чернєв каже в інтерв’ю, що українські депутати – в тому числі й він – зустрічались з членами сейму полку Калиновського, бо вони перебувають в Україні і є тими, «хто виборює свободу не тільки на словах, а справою показує, що він готовий боротися спочатку і за українську незалежність, а потім і змінювати режим в Білорусі». «Кабінет в цілому підтримує всіх білорусів, які сьогодні воюють на боці ЗСУ проти російської агресії. Тому ми виходимо з того, що без перемоги України в цій війні, нам буде важко вирішувати білоруські внутрішньополітичні завдання. Тому ми налагоджуємо взаємодію, усіляко допомагаємо білоруським формуванням, ми вдячні і українському уряду й народу за те, що підтримують наших воїнів», – каже в інтерв’ю Володимир Астапенко. Проте він додає, що майбутній формат побудови політичної системи в Білорусі мають вирішувати все ж політики, а не військові, хоча й їхня участь у цьому процесі не виключається. «Але для цього треба знайти відповідні форми. В білорусів є все ж чітке розуміння, що нову політичну систему ми повинні будувати на демократичних принципах. І сьогодні у нас є національний лідер, є Об’єднаний перехідний кабінет, у нас є готовність взаємодіяти з усіма структурами, які поділяють наші цілі. А мета у нас зрозуміла і чітка: домогтися демократичних перемін в Білорусі й усунути режим Лукашенка від влади і побудувати потім нову систему. Тому до цього процесу всі запрошені, всі в цьому процесі беруть участь і чим далі, тим ця участь буде більш активною. А будувати замість режиму Лукашенка якусь військову хунту нам би не хотілося». Об’єднати опозицію Після зустрічі бійців полку Калиновського з українськими депутатами, кабінет Тихановської почав активніше контактувати з «калиновцями». Також для полку були передані кілька безпілотників, закуплені опозицією на пожертви.

В Україні пильніше почали придивлятися до Тихановської та її кабінету. Були публікації про потребу налагодження тісніших контактів між Києвом і Тихановською, було розлоге інтерв’ю із лідеркою білоруської опозиції на сайті «Української правди». З нею в Галіфаксі зустрівся в середині листопада попередній український президент Петро Порошенко.

Ми готові підтримувати всіх, то є опозицією до режиму Лукашенка і хто готовий дійсно працювати над тим, щоб цей режим змінився

Почали лунати заяви, про потребу об’єднання зусиль кабінету Тихановської з полком Калиновського. «Ми готові підтримувати всіх, то є опозицією до режиму Лукашенка і хто готовий дійсно працювати над тим, щоб цей режим змінився. Полк Калиновського знаходиться в Україні і ми зустрічаємось з тими, хто знаходиться в Україні. В мене були зустрічі і з представниками кабінету Тихановської до цього і ми так само їм говорили: Хлопці та дівчата! Ми готові вам допомагати, готові вас підтримувати, але давайте напрацьовувати якісь конкретні кроки, що має бути зроблено. І реально треба єднатися, об’єднуватися проти спільного ворога, а не діяти окремо. Одні окремо, інші окремо і так далі. Об’єднання буде більш ефективнішим», – каже в інтерв’ю депутат Єгор Чернєв.

Чернєв називає режим Олександра Лукашенка «екзистенційною загрозою» для України через його підтримку російською війни проти України. «Ми за те, щоб все було максимально ефективно і щоб була максимальна співпраця задля досягнення єдиної мети. А вона в нас, в принципі, думаю, що єдина – це демократична Білорусь і зміна режиму Лукашенка. Ми зацікавленні в тому, щоб відбулося єднання опозиції проти Лукашенка, щоб цей режим був повалений, змінений. Тому що для нас це така екзистенційна загроза – Білорусь з режимом Лукашенка».