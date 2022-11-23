Чи справді Україна готує «військову хунту» для Білорусі на заміну Лукашенку?

У білоруському демократичному середовищі – як також і в Україні – тривають дискусії про те, чому Україна не йде на тісніший контакт з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка в цій іпостасі ще не відвідувала Київ. Також тривають дискусії щодо того якою бачиться роль полку Калиновського в майбутній Білорусі, а в цьому військовому формуванні воюють білоруси в Україні, відбиваючи російську агресію. Навіть були закиди, що Україна, мовляв, «політично ставить» на по полк Калиновського, в якому недавно створено навіть свій представницький сейм, і таким чином ледь не готує якусь «військову хунту» в Білорусі на заміну режиму Олександра Лукашенка.
Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська відвідала переважну більшість країн Європи, її приймали в Білому домі, щойно вона була на безпекову форумі в канадському Галіфаксі… Але в Україні в цій іпостасі – лідерки опозиції і голови Об’єднаного перехідного кабінету – вона не була. Хоча неодноразово декларувала готовність приїхати до Києва.
У письмовому коментарі Українській редакції Радіо Свобода Тихановська зазначила в середині листопада: «Як тільки буде запрошення із українського боку. Але в будь-якому випадку, ми зустрічаємось з українськими політиками в онлайні та в інших країнах. Мною та моїми представниками проводились чисельні публічні зустрічі з українськими політиками, з міжфракційним об’єднанням («За демократичну Білорусь» у Верховній Раді -ред.), з делегацією в ПАРЄ».
Це питання до Тихановської – чому вона ще не приїхала до Києва? Немає запрошення? Від президента? Тоді питання до Офісу президентаЄгор Чернєв
«На самому початку війни я направила делегацію до Києва, де відбулась зустріч з групою депутатів на чолі з першим віце-спікером Олександром Корнієнком. У нас активні і продуктивні контакти з українськими дипломатами практично в кожній країні, куди ми прибуваємо з візитами. Зустрічі на високому рівні, як правило, відбуваються публічно, але багато зустрічей моїх представників мають робочий характер», – додала вона.
Єгор Чернєв, депутат Верховної Ради від «Слуги народу», голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, каже в інтерв’ю Радіо Свобода: «Ну, думаю, це питання до Тихановської – чому вона ще не приїхала до Києва? Немає запрошення? Від президента? Тоді питання до Офісу президента, бо ми як народні депутати готові зустрітися з усіма, хто готовий боротися з режимом Лукашенка».
Не рвати всі зв’язки
Від початку російської агресії проти України Олександр Лукашенко надав територію Білорусі для введення російських військ – зокрема в напрямку на Київ. Також із території Білорусі Україну атакують російські ракети і дрони. Кілька разів – як тільки були значні просування ЗСУ на півдні чи сході України – Білорусь оголошувала про навчання з російською армією, або переводила свої війська чи силові структури на вищу боєготовність – ніби тиснучи на Україну. І хоча періодично говорять про можливе вторгнення білоруських військ в Україну, однак Лукашенко, як виглядає, не збирається цього робити.
Експерти кажуть, що це є однією з причин, чому Україна досі не розірвала дипломатичних відносин з Білоруссю, не дивлячись на заклики деяких політиків, а також чому Україна не запросили Тихановську і не визнала офіційно її Об’єднаний перехідний кабінет, сформований на початку серпня цього року.
Однак, як зауважує в інтерв’ю Радіо Свобода Володимир Астапенко, керівник представництва демократичних сил Білорусі у Брюсселі, Лукашенко не надсилає свої війська в Україну не тому, що хоче зберегти решти державного суверенітету і не підпасти цілком під Кремль, а тому що цей крок був би дуже непопулярним в Білорусі.
В Лукашенка немає боєздатної армії і ми знаємо, що моральний дух цієї армії досить низькийВолодимир Астапенко
«Лукашенко на сьогодні робить все, щоб не бути остаточно втягнутим у цю війну. Для нього рішення про вторгнення білоруських військ на бойові фронти – матиме для нього найрізноманітніші наслідки. Внутрішньополітичні – бо абсолютна більшість білоруського суспільство проти участі Білорусі у цій війні. А в Лукашенка немає боєздатної армії і ми знаємо, що моральний дух цієї армії досить низький. Білоруські солдати зовсім не розуміють навіщо вони повинні воювати і заради якої мети все це робиться», – каже в інтерв’ю Астапенко.
«Тому вірогідність залучення білоруських військ в цей конфлікт ми розцінюємо як вельми низьку. З іншого боку, ми розуміємо і аргументи української сторони – не накликати лиха. І це, мабуть, теж аргументована позиція», – додає член команди Тихановської.
Деякі депутати Верховної Ради України – як, наприклад Богдан Яременко (фракція правлячої «Слуги народу») закидали Тихановській нечіткість позиції щодо України.
Без демократичної Білорусі буде важко забезпечити безпечний та сталий розвиток УкраїниВолодимир Астапенко
І справді, раніше Тихановська невпевнено відповідала на питання: чий Крим? А також говорила, що для неї Володимир Путін – «це президент Російської Федерації». Були й інші розпливчасті заяви.
Проте, треба підкреслили, що все це було до широкомасштабної війни Росії проти України. З початком російської агресії Світлана Тихановська зайняла чітку позицію – засудження Росії і дій по сприянню російській агресії з боку Лукашенка.
Єдиним моментом, який в Україні був сприйнятий із певним нерозумінням, була її заява, що битву за Київ ЗСУ виграли завдяки партизанському руху в Білорусі.
«Коли був створених Об’єднаний перехідний кабінет то одним з рішень цього кабінету була заява про боротьбу за незалежність, суверенність Білорусі і всебічна підтримка боротьби українського народу. Ми розуміємо, що без демократичної України, нам буде дуже важко побудувати демократичну Білорусь. Ми виходимо з того, що в українських політиків має бути також розуміння, що без демократичної Білорусі буде важко забезпечити безпечний та сталий розвиток України, – каже в інтерв’ю Володимир Астапенко.
Ще одну причину чому Київ не поспішає запропонувати Тихановську й офіційно визнавати її опозиційний кабінет, є те, що оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода Юрій Дракахруст називає «нерівністю» Володимира Зеленського і Світлани Тихановської.
Зеленський, за його словами, – лідер воюючої країни, в якого в підпорядкуванні Збройні сили, які до того ж успішно воюють. А Тихановська – опозиційний політик та ще й в екзилі. Перефразовуючи відомий вислів Сталіна про папу Римського часів Другої світової, можна запитати: А скільки в Тихановської дивізій?
Полки, але чи Тихановської?
І тут якраз логічно поглянути на те, чи справді в білоруської опозиції є «свої дивізії»? А вони є. Йдеться радше про полки – зокрема полк Калиновського та полк «Пагоня».
Вони сформовані в Україні з білорусів, які воюють за Україну проти Росії.
«Створення полку Калиновського, його участь в обороні України – це внесок білорусів у боротьбу України за свою свободу. Я пишаюся, що таке формування було створено. Вони таким чином захищають честь білоруського народу, який проти війни. Це дуже потужний доказ того, що білоруський народ – на боці України у цій війні», – заявила в письмовому коментарі Українській редакції Радіо Свобода Світлана Тихановська.
Раніше – часи війни на Донбасі – за Україну, за приблизними підрахунками, воювало біля 300-х білорусів. Зараз на тлі повномасштабної війни – їхня кількість значно виросла.
Створення полку Калиновського, його участь в обороні України – це внесок білорусів у боротьбу України за свою свободу.Світлана Тихановська
Виросли й амбіції. Так кілька депутатів Верховної Ради – зокрема вже вгадуваний Богдан Яременко, а також нинішній голова Комітету з закордонних справ Олександр Мережко закликали Україну, так би мовити, «політично ставити» не на кабінет Тихановської, щодо якого «є сумніви», а на полк Калиновського.
В жовтні була навіть зустріч членів міжфракційного об’єднання «За демократичну Білорусь» з представниками щойно створеного сейму (сойму) – політичного органу полку Калиновського.
«В перші місяці війни ми займалися фактично військовим будівництвом, але зараз ми розуміємо, що для того, щоб швидко реалізувати плани щодо зміни влади в Білорусі, нам потрібно в тому числі і політичні контакти, виходячи з різних міркувань. В першу чергу, щоб ми більш ефективно могли розбудовувати свою структуру у щось більше», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода заступник командира полку Калиновського Вадим Кабанчук наприкінці жовтня після зустрічі з українськими депутатами.
Тут немає ніякого суперництва чи конкуренції, бо ми націлені на зміну ситуації в БілорусіВадим Кабанчук
На запитання чи створює тепер полк Калиновського політичне крило, Кабанчук відповів: «Так, у нас це є в планах, поки не можу сказати конкретно як це буде називатись. Але в планах це є».
Щодо самого кабінету Тихановської та його стосунків з полком Калиновського, то Кабанчук відповів так: «Тут немає ніякого суперництва чи конкуренції, бо ми націлені на зміну ситуації в Білорусі.
І щоб нам там не закидали, що ми хочемо створити якусь хунту, після скинення режиму Лукашенки у Білорусі ми оголосимо про проведення вільних виборів. Коли основним актором буде полк Калиновського, то ми оголосимо вільні вибори. В них зможуть взяти участь усі, в тому числі й демократичні сили. У чому наша діяльність суперечлива, і що в очах деяких панів ми робимо не так?»
В команді Світлани Тихановської до політичних перспектив бійців полку Калиновського говорять, що в новій Білорусі майбутнього знайдеться місце для всіх.
«Ясна річ, що ці люди візьмуть активну участь в будівництві нової Білорусі. Будь-хто з них може взяти участь у вільних та чесних виборах, яких ми домагаємось. Ми як і раніше бачимо своїм головним завданням зупинення репресій, звільнення політв’язнів і проведення в країні по-справжньому чесних виборів, в яких зможе взяти участь кожен. І я думаю, що вони (бійці полку – ред.) будуть мати велику підтримку в білорусів», – сказала Тихановська в коментарі Радіо Свобода.
Ці люди візьмуть активну участь в будівництві нової Білорусі. Будь-хто з них може взяти участь у вільних та чесних виборах, яких ми домагаємосьСвітлана Тихановська
Народний депутат Єгор Чернєв каже в інтерв’ю, що українські депутати – в тому числі й він – зустрічались з членами сейму полку Калиновського, бо вони перебувають в Україні і є тими, «хто виборює свободу не тільки на словах, а справою показує, що він готовий боротися спочатку і за українську незалежність, а потім і змінювати режим в Білорусі».
«Кабінет в цілому підтримує всіх білорусів, які сьогодні воюють на боці ЗСУ проти російської агресії. Тому ми виходимо з того, що без перемоги України в цій війні, нам буде важко вирішувати білоруські внутрішньополітичні завдання. Тому ми налагоджуємо взаємодію, усіляко допомагаємо білоруським формуванням, ми вдячні і українському уряду й народу за те, що підтримують наших воїнів», – каже в інтерв’ю Володимир Астапенко.
Проте він додає, що майбутній формат побудови політичної системи в Білорусі мають вирішувати все ж політики, а не військові, хоча й їхня участь у цьому процесі не виключається.
«Але для цього треба знайти відповідні форми. В білорусів є все ж чітке розуміння, що нову політичну систему ми повинні будувати на демократичних принципах. І сьогодні у нас є національний лідер, є Об’єднаний перехідний кабінет, у нас є готовність взаємодіяти з усіма структурами, які поділяють наші цілі. А мета у нас зрозуміла і чітка: домогтися демократичних перемін в Білорусі й усунути режим Лукашенка від влади і побудувати потім нову систему. Тому до цього процесу всі запрошені, всі в цьому процесі беруть участь і чим далі, тим ця участь буде більш активною. А будувати замість режиму Лукашенка якусь військову хунту нам би не хотілося».
Об’єднати опозицію
Після зустрічі бійців полку Калиновського з українськими депутатами, кабінет Тихановської почав активніше контактувати з «калиновцями». Також для полку були передані кілька безпілотників, закуплені опозицією на пожертви.
В Україні пильніше почали придивлятися до Тихановської та її кабінету. Були публікації про потребу налагодження тісніших контактів між Києвом і Тихановською, було розлоге інтерв’ю із лідеркою білоруської опозиції на сайті «Української правди». З нею в Галіфаксі зустрівся в середині листопада попередній український президент Петро Порошенко.
Ми готові підтримувати всіх, то є опозицією до режиму Лукашенка і хто готовий дійсно працювати над тим, щоб цей режим змінивсяЄгор Чернєв
Почали лунати заяви, про потребу об’єднання зусиль кабінету Тихановської з полком Калиновського.
«Ми готові підтримувати всіх, то є опозицією до режиму Лукашенка і хто готовий дійсно працювати над тим, щоб цей режим змінився. Полк Калиновського знаходиться в Україні і ми зустрічаємось з тими, хто знаходиться в Україні. В мене були зустрічі і з представниками кабінету Тихановської до цього і ми так само їм говорили: Хлопці та дівчата! Ми готові вам допомагати, готові вас підтримувати, але давайте напрацьовувати якісь конкретні кроки, що має бути зроблено. І реально треба єднатися, об’єднуватися проти спільного ворога, а не діяти окремо. Одні окремо, інші окремо і так далі. Об’єднання буде більш ефективнішим», – каже в інтерв’ю депутат Єгор Чернєв.
Чернєв називає режим Олександра Лукашенка «екзистенційною загрозою» для України через його підтримку російською війни проти України.
«Ми за те, щоб все було максимально ефективно і щоб була максимальна співпраця задля досягнення єдиної мети. А вона в нас, в принципі, думаю, що єдина – це демократична Білорусь і зміна режиму Лукашенка. Ми зацікавленні в тому, щоб відбулося єднання опозиції проти Лукашенка, щоб цей режим був повалений, змінений. Тому що для нас це така екзистенційна загроза – Білорусь з режимом Лукашенка».
Протести у Білорусі: коротко про головне
Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року, на той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною.
Перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів.
9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше від 7%.
У відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів.
Влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти.
ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї;
За різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей.
Затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги.
У відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ.
Влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка,
Силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх;
Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви.
8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн.
23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка.
США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка.
Українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.
Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.
Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна.
Правозахисники заявляли про, загалом, 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ