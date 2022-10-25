Небажання воювати: що робить білоруська опозиція для протидії участі Білорусі у війні проти України?

ЛЬВІВ ‒ Днями у польському місті Жешув відбулась перша Конференція Вільних білорусів, яка об’єднала учасників із Білорусі, України, Польщі, Литви, а також представників Чеченської республіка Ічкерія. Зустріч відбулась у закритому форматі. Мова йшла про війну в Україні, а також перспективи визволення Білорусі.

«Війна в Україні. Деокупація Білорусі» ‒ таку назву обрали учасники першої Конференції Вільних білорусів. Щоби розмова була більш відвертою, говорили «за зачиненими дверима». Участь у форумі взяв білоруський політик і громадський діяч, дисидент, письменник Зенон Позняк. Він з 1996 року живе в еміграції у США. Зенон Позняк з 1991 року послідовно розповідає світові про загрозу російського імперіалізму.

У своєму виступі Зенон Позняк акцентував увагу на репресіях у Білорусі, де сьогодні переслідують за білоруську мову, позицію, підтримку України і, навіть, виконання українських пісень. Тобто, намагаються людей залякати і тероризувати. До того ж російська пропаганда почало значно активніше і працювати на території Білорусі, має більший вплив на білорусів, аніж українська і це слід змінити, наголосив Зенок Позняк.

Військова окупація ‒ геополітична катастрофа, загроза для сусідніх країн

«Репресії проти білорусів і всього білоруського, окупація триває 28 років. Шкода, зруйнована національна основа нації, ліквідована свобода. Відбулась окупація Білорусі російськими військами, сприяв цій окупації особисто Лукашенко. Військова окупація відбулася без спротиву. Це геополітична катастрофа, загроза для сусідніх країн. Росія, ввівши війська у Білорусь, створила плацдарм, із якого можна проводити агресію на території України. 24 лютого Росія напала на Україну з території Білорусі. Кремль зацікавлений втягнути режим Лукашенка у війну проти України.

Для Путіна це був би крок до системної війни, можливість для маніпуляцій. Головною перешкодою тут є антивоєнний настрій білорусів, білоруси не розуміють, для чого їм воювати проти українців. Це сприймається, як дикість і повний абсурд.

Небажання білорусів і білоруської армії воювати проти України ‒ головний чинник, який стримує Лукашенка від вступу у війну. Бо розуміє, якщо піддасться тиску Москви, то виникне антивоєнний спротив народу і його владі настане кінець. Російська агентура і пропаганда пробують посіяти ненависть поміж білорусів щодо українців, зняти небезпеку для Лукашенка. Режим Лукашенка виконує роль окупаційної адміністрації», ‒ наголосив у своєму виступі на Конференції Зенон Позняк.

Білоруський опозиціонер звернув увагу на те, що українцям і білорусам слід об’єднуватись і протистояти російському впливу.

Українці і білоруси не знають один одного

Поразка спільного ворога, яким є Росія, відкриває можливість звільнення Білорусі від російської армії та злочинного режиму Лукашенко, наголошували учасники конференції. Російська пропаганда у Білорусі стала більш потужною після протестів 2020 року. Посилився і поліцейський режим.

Директор Інституту світової політики Євген Магда, учасник конференції, вважає, що сьогодні українців і білорусів чекає «дорога у тисячу кроків».

Багато білорусів стають білоруськими громадянами лише, полишивши межі своєї держави

«Ми маємо 1084 км спільного кордону, але дуже мало знаємо один про одного. Конференція, в якій узяв участь один із ветеранів білоруської політики Зенон Позняк, продемонструвала пересічним українцям, що білоруська опозиція це не лише Світлана Тихановська і її «перехідний кабінет», це не лише полк Калиновського.

Білоруська опозиція сьогодні ширша, ніж ми собі уявляємо. Тому нам треба створювати рамку відносин з білоруською спільнотою, з огляду на ту ситуацію, яка реально існує. А вона проста ‒ багато білорусів стають білоруськими громадянами лише, полишивши межі своєї держави. Бо всередині Білорусі ‒ дуже потужний поліцейських режим. Говорити там про симпатії до України просто небезпечно. Наприклад, на білоруській залізниці почали перевіряти походження працівників. Таких речей буде до кінця правління Лукашенка дуже багато.

Але разом із тим, ми маємо раз і назавжди відмовитися від ідеї, що Україна залізною рукою принесе на білоруські терени демократію. Це мають зробити самі білоруси. Військова поразка Росії вона може спричинити ситуацію, за якою режим Лукашенка можна буде максимально послабити навіть економічними санкціями», ‒ зауважив Радіо Свобода Євген Магда.

Якщо Росія намагається посіяти серед білорусів ненависть до українців, то серед українців теж посилюється ненависть до білорусів, з території якої Росія запускає ракети на українські міста і села, на цивільних людей. вбиваючи їх і руйнуючи інфраструктуру. Ненависть і нерозуміння руйнують двосторонні стосунки, зауважує Євген Магда.

Безпосередня участь білоруських військових у вторгненні в Україну відкине відносини між двома народами надовго

«В Україні вузьке коло тих, хто розуміє білоруське питання, бодай цікавиться ним. У Білорусі обмаль тих, хто намагається вивчати України. Білоруси часто говорять, що їхня територія окупована Росією. Але безпосередня участь білоруських військових у вторгненні в Україну відкине відносини між двома народами надовго», ‒ каже Євген Магда.

На Конференцію Вільних білорусів запросили білорусів-волонтерів, політиків, експертів.

Сьогодні треба піднімати питання про визнання Білорусі окупованою територією

«Важливо почати процес об’єднання вільних білорусів не навколо якоїсь особистості, а ідеї. Ідея сьогодні ‒ перемога над російською імперією. Тому що як тільки в цьому вигляді перестане російська імперія, яка вона є, зараз існує, ми можемо почати процес і визволення Білорусі, почати демократичні процеси у самій Білорусі. Білорусів і українців поєднує довга історія. Це білоруси мають пам’ятати. Сьогодні, коли летять ракети з Білорусі, то це всі знають. Імперці прийшли в Білорусь. Сьогодні є бійки між білоруськими та російськими військовими. Сьогодні треба піднімати питання про визнання Білорусі окупованою територією», ‒ говорить Олексій Францкевич, керівник Благодійного фонду «Вільні білоруси», який організував конференцію у Польщі.

Євген Магда вважає, що сьогодні діалог українців може бути з білорусами, які живуть за кордоном. Вони, у свою чергу, спілкуються з рідними з Білорусі і можуть розповідати їм про наміри Росії, яка окупувала Білорусь, знищує Україну. До білорусів у Білорусі потрібно доносити, що Росія використовує лише територію для своїх цілей.

Учасники заходу домовились створити координаційну раду вільних білорусів. Також було ухвалено резолюцію, в якій мовиться, зокрема:

Напад Росії на Україну, а також окупацію Росією Білорусі та спільні дії режиму Лукашенка слід сприймати як загальну агресію Росії проти білоруського та українського народів.

Українці та білоруси мають зрозуміти та протистояти дезінформаційній війні російської пропаганди на телебаченні та в Інтернеті, спрямованій на розпалювання недовіри та ненависті між білоруським та українським народами. Російську дезінформацію потрібно відкинути.

Білоруська національно-демократична спільнота зазначає, що воля, свобода, свобода від антинародного режиму Лукашенка та визволення Білорусі вимагають всенародної боротьби з російським агресором, яка має проявлятися в національній консолідації білорусів, у створенні та діяльності білоруського визвольного підпілля, у всебічній допомозі українцям у боротьбі проти російського агресора. Має бути допомога особистою участю білоруських добровольців в інтересах України на фронті війни проти російських загарбників.

Підтримувати ідейно, політично, інформаційно, матеріально та кадрово бійців-добровольців у Збройних Силах України.

Зустрічі білоруських, українських, польських, литовських експертів, аналітиків, політиків, діячів відбуватимуться регулярно і на них випрацьовуватимуть спільні дії.

Київ не поспішає розривати дипломатичні відносини з Білоруссю. Причиною, на думку політолога Євгена Магди, можливо, є те, що через Білорусь повертаються на батьківщину громадяни України, обмін полоненими теж відбувається на білоруській території. А ще з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Білорусь виїхали понад 25 тисяч громадян України.