ЗМІ: білоруси на конгресі в Празі обговорювали Україну, дії для її перемоги та майбутнє Білорусі

Білоруси, які живуть в Чехії, 22 жовтня зустрілись в чеській столиці, щоб обговорити головні проблеми, з якими вони стикаються в час війни в Україні і загострення міжнародної ситуації в Європі. Зокрема, у своїх виступах білоруси звернули увагу на одну з найбільших проблем, якою є неможливість зустрічатись з рідними, які живуть в Білорусі.

Багатьом «чеським» білорусам, які мають активну громадську позицію, перетин білоруського кордону може загрожувати ув’язненням. З іншого боку, їхні близькі й рідні зараз не можуть приїхати до Чехії через те, що Чеська республіка після нападу Росії на Україну припинила видавати візи та посвідки на проживання росіянам та білорусом, виняток – випадки гуманітарного характеру.

На думку Крисціни Шиянок, яка в комітеті національних меншин празької мерії представляє білоруську меншину, в Білорусі «агресором є режим Лукашенка, який потрібно відділяти в білоруського народу». Відтак, на її думку, нині «Білорусь є окупованою країною, а тому потребує зовсім іншого ставлення до людей, які з країни тікають».

Однією з важливих тем, які обговорювались на конгресі, була роль нинішньої білоруської діаспори в житті Білорусі, а також її участь в майбутньому Республіки Білорусь. Як повідомляють ЗМІ, в ухваленій резолюції учасники конгресу закликали консолідувати сили і практичні дії, спрямовані на перемогу України над російським агресором.

«Ми віримо, що перемога України стане завершенням білоруської мирної революції й закінчить ганебну еру правління Лукашенка», – йдеться у резолюції.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.