В ISW оцінили, чи змусять Білорусь вступити у війну можливі провокації російських спецслужб

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що малоймовірно, щоб Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії навіть після можливих провокацій російських спецслужб, про підготовку яких повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

«Раніше ISW зазначав, що вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним через значний внутрішній ризик у зв’язку з цим для виживання режиму Олександра Лукашенка, і що Росія та Білорусь підкреслюють свою двосторонню оборонну співпрацю з метою підтримки інформаційної операції... Потенційні атаки під чужим прапором навряд чи змінять внутрішні фактори, які, як продовжує вважати ISW, стримують готовність Лукашенка вступити у війну на боці Росії», – йдеться у звіті.

ГУР 20 листопада повідомило, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС «Островець». Звинуватити у терактах планують Україну та НАТО, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка повідомляє, що розробкою та реалізацією «проєкту» займаються спецслужби РФ. При чому білоруський КДБ (Комітет державної безпеки) був просто «поставлений до відома».

За даними ГУР, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонників вже приведені у стан підвищеної бойової готовності. Розробники «проєкту» вважають, що все це має прискорити втягування білоруської армії в війну проти України та створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів, кажуть у розвідці.

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.