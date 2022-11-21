Тихановська готова відвідати Україну – як тільки буде запрошення з боку Києва

Лідерка білоруської опозиції, голова Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська заявила, що готова відвідати з візитом Україну як тільки буде запрошення з боку української влади.

У письмовому коментарі Українській редакції Радіо Свобода Тихановська зазначила: «Як тільки буде запрошення з українського боку. Але в будь-якому випадку, ми зустрічаємось з українськими політиками в онлайні та в інших країнах. Мною та моїми представниками проводилися численні публічні зустрічі з українськими політиками, з міжфракційним об’єднанням («За демократичну Білорусь» у Верховній Раді – ред.), з делегацією в ПАРЄ».

«На самому початку війни я направила делегацію до Києва, де відбулася зустріч із групою депутатів на чолі з першим віцеспікером Олександром Корнієнком. У нас активні і продуктивні контакти з українськими дипломатами практично в кожній країні, куди ми прибуваємо з візитами. Зустрічі на високому рівні, як правило, відбуваються публічно, але багато зустрічей моїх представників мають робочий характер», -- додала вона.

Тихановську, яка сформувала Об’єднаний перехідний кабінет 9 серпня 2022 року, приймали після виїзду за кордон у багатьох європейських та міжнародних інституціях, багатьох країнах Європи, вона була в Білому домі, але так і не відвідала з візитом Київ після президентських виборів у Білорусі 2020 року. Багато урядів країн Заходу і деякі міжнародні організації вважають ті вибори сфальсифікованими, а Олександра Лукашенка нелегітимним лідером країни.

Однією з причин, чому Тихановська ще не побувала в Україні як лідерка білоруської опозиції, називають те, що офіційний Київ не хоче розривати останні зв’язки з Мінськом, аби Білорусь офіційно не вступила військами у війну Росії проти України як союзниця Москви. Проте Лукашенко надав білоруську територію російським військам для завдавання ударів по Україні.