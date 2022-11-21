Науседа каже, що закликав НАТО звернути більшу увагу на «фактор Білорусі» у війні РФ проти України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що закликав НАТО звернути увагу на роль Білорусі у війні, яку Росія веде проти України, і на небезпеку вторгнення до країн Балтії з території Білорусі.

«Зрозуміло, що Білорусь бере участь у війні. Білорусь перебуває у повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони – на захід чи південь. І зараз на території Білорусі перебувають російські солдати, які готові вирушити до зон бойових дій в Україну. Але їх можуть відправити і до західного кордону. Нам треба про це думати. І саме тому ми звернулися до генерального секретаря НАТО та комітетів Альянсу з проханням приділити більшу увагу фактору Білорусі у цій війні», – заявив Науседа в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.