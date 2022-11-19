У Білорусі запевнили, що не збираються «вплутуватися в якісь конфлікти»

У Білорусі нібито «немає намірів» втягуватися в конфлікти, запевнив очільник Міністерства оборони країни Віктор Хренін, пише «Белта».

«У наших планах немає жодних думок вплутуватися в якісь конфлікти. Ми готуємось лише захищати свою землю, нашу Батьківщину», – заявив Хренін.

При цьому, він вкотре підтвердив, що у 2023 році у Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання «Щит Союзу-2023».

«Одним із заходів оперативно-бойової підготовки військовослужбовців буде спільне з Російською Федерацією навчання «Щит Союзу-2023». Знання про досвід та аналіз сучасних військ будуть також включені до нього», – зазначив Хренін.

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.