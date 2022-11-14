У Білорусі влада замовила друк 180 тисяч мобілізаційних повісток

Військовий комісаріат Брестської області Білорусі замовив друк 180 тисяч мобілізаційних повісток. Відповідний тендер розміщено на білоруському порталі держзакупівель. У документі також зазначаються десятки тисяч інших документів, необхідних для екстреного призову до армії.

Раніше Генштаб Збройних сил України повідомляв, що влада Білорусі оголосила тендер на виготовлення бланків наказів про мобілізацію в кількості 50 тисяч екземплярів із терміном виконання замовлення до 31 грудня 2022 року.

Зі свого боку, білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько з посиланням на анонімні джерела повідомив, що до державного закону «Про надзвичайний стан» таємно внесені поправки, які дозволять білоруським військовим брати участь у бойових діях за межами країни. За словами Лебедька, ця норма має набути чинності з 25 січня 2023 року.

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.