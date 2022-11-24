Європарламент «рішуче засуджує» участь режиму Лукашенка у війні Росії проти України

Європейський парламент «рішуче засуджує» участь режиму Олександра Лукашенка у війні Росії проти України, він разом з Росією має нести відповідальність.



«Підтримуючи позицію білоруської демократичної опозиції про те, що Білорусь має бути визнана окупованою територією, з якої мають негайно вийти російські війська, парламент рішуче засуджує участь уряду Лукашенка у війні Росії проти України. У резолюції зазначається, що білоруський режим поділяє з Росією відповідальність за воєнні злочини в Україні, за які він повинен відповідати перед міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом», – повідомляють в Європарламенті.



Також у резолюції щодо Білорусі Європарламент рішуче засудив необґрунтовані та політично мотивовані вироки, винесені понад 1400 політв'язням у Білорусі.

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Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.