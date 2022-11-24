Генштаб ЗСУ попередив білорусів про імовірну підготовку терактів з боку Росії

Збройні сили України терміново звернулися до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення країни у війну, яку Росія веде проти України.

«Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, ціллю їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС «Островець», – ідеться у відео, поширеному Генеральним штабом ЗСУ.

Українські військові просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції Республіки Білорусь, відслідковувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об’єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку, інформувати світову спільноту всіма доступними способами.

«Ми не збираємося та не плануємо проводити ніяких агресивних дій на території Республіки Білорусь. Це офіційна позиція України. Сьогодні чимало залежить від кожної людини, надіємося на вашу пильність і розуміння ситуації», – ідеться у зверненні.

ГУР 20 листопада повідомило, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС «Островець». Звинуватити у терактах планують Україну та НАТО, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка повідомляє, що розробкою та реалізацією «проєкту» займаються спецслужби РФ. При чому білоруський КДБ (Комітет державної безпеки) був просто «поставлений до відома».

За даними ГУР, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонників вже приведені у стан підвищеної бойової готовності. Розробники «проєкту» вважають, що все це має прискорити втягування білоруської армії в війну проти України та створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів, кажуть у розвідці.

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.