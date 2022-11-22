Канада ввела санкції проти білоруських банків і підприємств

Канади розширила список санкцій проти Білорусі. Під обмежувальні заходи потрапили ще 22 білоруські чиновники, а також 16 білоруських компаній, пов’язаних з військовою промисловістю, машинобудуванням, фінансовим сектором і залізничним транспортом.

Серед підсанкційних опинилися особи, відповідальні за перевезення російських військових і техніки, які використовувалися для вторгнення в Україну.

До списку підсанкційних компаній потрапили білоруські Альфа-Банк і МТБанк. Серед підприємств – Білоруська залізниця, Мінський завод колісних тягачів. Серед 22 підсанкційних громадян Білорусі – начальник Генштабу Збройних сил Віктор Гулевич, голова Слідчого комітету Дмитро Гора, голова Білоруської залізниці Володимир Морозов та інші.

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Євросоюз, США та інші країни світу застосували жорсткі санкції не лише проти Росії, але і щодо її союзника – Білорусі.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.