У Білорусі порушили 30 справ щодо «рейкових партизанів»

Слідчий комітет Білорусі порушив понад 30 кримінальних справ за статтею «Терористичний акт», частина з них розслідується, деякі з них вже направлені до прокуратури для подальшого розгляду в суді. Про це, коментуючи справи щодо «рейкових партизанів», заявив заступник голови СК Анатолій Васильєв в інтерв'ю газеті «СБ. Білорусь сьогодні», повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

«У низці кримінальних справ обвинувальний вирок вже набрав законної сили. Зокрема, йдеться про теракти на залізницях та автомобільних дорогах», – заявив Васильєв.



За його словами, справи порушено за статтями «Терористичний акт» та «Зрада державі».



Один із випадків стосується 40-річного жителя Мінської області, який спалив релейну шафу, через що затримались 22 вантажні та 17 пасажирських поїздів. У чоловіка нібито був із собою пістолет, тому СК обґрунтовує, чому затриманого застрелили.



Васильєв назвав «екстремістські» телеграм-канали «розсадником злочинної діяльності».



За даними білоруського бюро Радіо Свобода, тисячі білорусів зазнали репресій та насильства через протест проти війни в Україні. Білоруські «залізничні партизани» здійснили десятки диверсій на залізниці, а кіберпартизани на два тижні порушили роботу обладнання, що забезпечує автоматичну роботу залізниці Білорусі, щоб перешкодити пересуванню російської військової техніки.

Рух «рейкових партизанів» з’явився в Білорусі на початку березня 2022 року і мав на меті зірвати графік пересування російських військ територією Білорусі.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».