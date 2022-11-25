Розвідка заперечує дані про плани Росії атакувати з Білорусі в кінці листопада

Головне управління листопада розвідки 25 назвало неправдивими повідомлення про можливий наступ Росії з півночі.

За спостереженнями розвідки, останніми днями така інформація поширюється в українському інформаційному просторі.

«Дана інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Згідно з позицією ГУР, метою таких повідомлень може бути спроба спровокувати Україну перекинути війська до кордону з Білорусі і послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні. Також, на думку розвідників, Росія намагається «показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну».

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«Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25-28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28-29 листопада», – додають у ГУР.

За даними Управління, наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке могло б виконати подібні задачі.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.