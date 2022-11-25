У Білорусі проти матері загиблого в Україні добровольця порушили кримінальну справу

У Білорусі проти матері загиблого в Україні білоруського добровольця Павла «Волата», Наталії Суслової, порушили кримінальну справу про сприяння «екстремістській діяльності» за інтерв’ю телеканалу «Белсат».

За даними провладного ресурсу «Сводки Центра», Суслова буцімто «надавала всіляке сприяння зазначеним екстремістським формуванням, наповнювала контентом їхні інтернет-ресурси і вирішила дати інтерв’ю терористам, забувши про кримінальну відповідальність».

Батальйон «Волат», як пише Білоруська служба Радіо Свобода, це один із підрозділів полку Калиновського. Батальйон назвали на честь Павла Суслова, який очолював розвідувальну роту та загинув 15 травня на Миколаївщині під час виконання бойового завдання.

У березні тоді ще батальйон, а тепер полк імені Кастуся Калиновського, який складається з громадян Білорусі, увійшов до складу Збройних сил України. У полку є музиканти, IT-фахівці, механіки та журналісти. МВС Білорусі визнало полк «екстремістським формуванням», а громадяни, які вступають у полк або просто реєструються в чаті полку, переслідуються силовиками.