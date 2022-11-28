У Польщі відреагували на заяви Білорусі про українських біженців

Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин відреагував на заяви Мінська про українських біженців, які намагаються потрапити з Польщі до Білорусі.

«Білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність, зокрема щодо ролі Білорусі у війні Росії проти України. На сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано прес-реліз про нібито масову міграцію українців до Білорусі. Згідно з інформацією про міграційний рух, до Білорусі мали відправитись понад 60 тисяч українців, у тому числі майже 40 тисяч через Польщу», – написав він у твіттері.

Станіслав Жарин вважає, що білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС.

«У Мінську прямо вказують, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС», – додав він.

Білоруські прикордонники заявили, що з 24 лютого по 18 листопада до Білорусі з України прибуло 65 627 людей, з них 39 728 транзитом через Польщу.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ООН, понад 14 мільйонів українців виїхали з країни. Близько семи мільйонів із них повернулися. Ще 7,7 мільйона людей залишаються в Європі. За розподілом біженців країнами ЄС на першому місці – Польща (1,4 мільйона) та Німеччина (понад мільйон).

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню – 24 лютого частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».