«Ми не відступимося». Генсек НАТО закликав продовжувати підтримку України, щоб створити умови для миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзники повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, щоб створити умови для тривалого миру.



«Щоб створити умови для тривалого миру, який забезпечить збереження України як незалежної суверенної держави, ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні», – сказав він у Бухаресті перед зустріччю глав МЗС НАТО. – «Наше послання з Бухареста полягає в тому, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимося»



Столтенберг зазначив, що союзники збільшать допомогу Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін використовує «зиму як зброю війни», тому що його сили зазнають поразки на полі бою.

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«Ми доставили генератори та запасні частини, а союзники допомагають відновити зруйновану інфраструктуру», – сказав він, додавши, що зустріч у Бухаресті стане платформою для залучення західної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України.



Він також попередив, що Європа має підготуватися до прибуття більшої кількості українців, які тікатимуть через погіршення ситуації.



Столтенберг також підтвердив зобов'язання військового альянсу прийняти нових членів, включаючи Україну, не назвавши точної дати.



«Двері НАТО відкриті», – сказав Столтенберг.



«Росія не має права вето» на приєднання країн до альянсу, зауважив він, додавши, що незабаром Путін «отримає Фінляндію та Швецію як членів НАТО». Північні сусіди подали заявку на членство в квітні, стурбовані тим, що Росія може атакувати їх наступними.



«Ми також підтримуємо це щодо членства України», – сказав Столтенберг. – «У той же час, головна увага зараз зосереджена на підтримці України, забезпеченні того, щоб президент Путін не переміг, а Україна залишалася суверенною нацією в Європі».

Зустріч голів МЗС країн НАТО пройде 29-30 листопада в Бухаресті.