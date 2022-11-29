Шмигаль назвав «питанням справедливості» рівномірне вимкнення світла

Рівномірний розподіл електроенергії за умов її браку в енергосистемі є «питанням справедливості», сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 листопада.

За його словами, наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, який корегується обмеженнями споживання.

«Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі – недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20 – 30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості», — наголосив прем’єр-міністр.

Глава уряду закликав місцеву владу долучитися до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.

Шмигаль вважає, що «при дефіциті в системі в 30%... для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб», і цього достатньо, щоб світло вмикали принаймні на 5 – 6 годин на день.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах, зосередившись на об’єктах енергетики. Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.