Ситуація з електропостачанням «покращується з кожним днем» – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляє, що ситуація зі стабільністю електропостачання «покращується з кожним днем».



«Ситуація покращується з кожним днем, тому що ключове для нас – збільшення обсягів генерації. Це скорочує дефіцит в енергосистемі. Якщо – це ключове – не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Це вже будуть планові відключення. В принципі це головна мета – зробити це плановим і зрозумілим для людей», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах, зосередившись на об’єктах енергетики.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.

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У Міноборони Росії заявили, що масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики»