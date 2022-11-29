Через обстріли військ РФ пошкоджено лінії електропередач на Сумщині. У чотирьох громадах зникло світло

Внаслідок російських обстрілів у вівторок пошкоджено лінії електропередач у чотирьох громадах Сумщини, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Через ворожі обстріли прикордоння пошкоджені електролінії у чотирьох громадах області. Жителі цих населених пунктів нині залишилися без електропостачання», – повідомив Живицький.

За його даними, у Ямпільській громаді без світла 2676 абонентів, Глухівській – 7, Краснопільській – 649, а в Білопільській – 64.

На місці пошкоджень працюють енергетики, додав Живицький.

За даними енергетиків, дефіцит потужності в українській енергосистемі становить 30%. Це наслідок семи хвиль масованих ракетних ударів військ РФ по енергетичній інфраструктурі країни.