Київська влада розповіла про автономні котельні та роботу «пунктів незламності»

Скільки пунктів обігріву, або як це назвали в Офісі президента – «пунктів незламності», створили у Києві? Де вони розташовані? Скільки котелень переводять на роботу в автономному режимі? Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» розповів Петро Пантелеєв, заступник Київського міського голови. Також він прокоментував відео, зняте народними депутатами від «Слуг народу», які інспектували київські «пункти незламності» і стверджують, що у деякі не змогли потрапити.

– Пане Пантелеєв, як ви можете прокоментувати закиди центральної влади про те, що підготовка київської влади до надзвичайних умов – це «профанація», що «пункти незламності» неготові?

– Я не можу коментувати нічого, що стосується політики і дій народних депутатів.

Я скажу, що у нас абсолютно реально працює 430 пунктів. Ця кількість у порівнянні з будь-яким регіоном набагато є більшою.

У нас абсолютно реально працює 430 пунктів

Звісно, Київ має населення велике. Навіть не дивлячись на ту ситуацію, яка зараз є, напружену.

Ми чудово усвідомлюємо, що такі пункти повинні бути, що вони повинні бути оснащені всім необхідним для того, щоб люди могли тимчасово там перебувати, зарядити гаджети і не тільки.

Адже ми зараз вступаємо в зиму, а повинна бути відповідна температура повітря для того, щоб там дійсно цей пункт обігріву справді обігрівав. До цього ми також готуємося.

Ми також готуємо наші котельні київські, певну їх частину для того, щоб вони могли працювати автономно без подачі централізованої електроенергії.

Готуємо котельні до роботи в автономному режимі, замовили пересувні

Ми замовили мобільні пересувні котельні, які також зможуть обігрівати такі приміщення (пункти обігріву – ред.).

Загалом велика команда людей до цього долучена. Безпосередньо до роботи таких пунктів долучені освітяни. За що їм дякуємо!

Тому абсолютно нормальна ситуація з пунктами обігріву.

– Але там були відео, де справді на карті цих «пунктів незламності» був позначений цей пункт, депутати приходять, а там закриті двері. Це як? Це ще просто не підготували? Чи це не узгодження якихось дій із центральною владою?

– Ми не знаємо, де конкретно ходив той депутат, що він там показує, що там десь табличка.

Це треба, якщо такі питання є, залучати нашого представника, і разом з ним, як ходив Микола Тищенко з головою Шевченківської РДА, відвідувати такі пункти.

У Миколи Тищенка не було питань, що він кудись там не потрапив.

– Тобто потрапити у пункти можна лише з представником КМДА, так виходить?

– Неправильно.

Якщо говоримо про коректний перелік адрес і коректну карту, то правильно було б – щоб інформація була достовірна, перед тим як її в етер давати – взяти представника (перевірити – ред.) , щоб потім не було питань.

Може будь-хто потрапити в пункт обігріву, і знайти його не важко.

Основні пункти обігріву у нас розташовані у школах і соціальних закладах

Основні пункти обігріву у нас розташовані у школах, в інших закладах, у тому числі, соціальної сфери.

До них абсолютно нормально є доступ. У будь-який час можна буде потрапити.

– Депутати показують, що немає доступу. Розповідають, що прийшов за адресою, яка на карті, а доступу немає.

– Я ж з цим депутатом зв’яжуся і запитаю, куди він йшов, чого він туди не потрапив. Якщо конкретний випадок вас цікавить, то ми в ньому розберемося.

– Це як приклад, ілюстрація. Можливо, це не єдиний випадок. До речі, можливо, не лише в Києві, а й в інших містах.

Зараз велику частину цих пунктів планують розташувати в школах, в дитячих садках. Виходить, що цей тягар лягає на працівників шкіл, на вчителів, на директорів. Я правильно зрозуміла?

– Якщо ви говорите про ілюстрацію, то правильно було б показати інші пункти обігріву, які є...

– На початку програми показували пункти у Києві, які працюють...

– Це було би справедливо. І була би тоді позиція якась така не однобока. Повірте, я можу дочекатися особисто вас після роботи. Ми поїдемо і подивимося, які умови створені в міських пунктах обігріву для людей. Повірте, вони абсолютно нормальні.

– Ми ж не кажемо, що не працюють всі. Ми говоримо про те, що є карта, де відмічені ці пункти – якісь працюють, а десь зачинено. От і все.

– Для того, щоб всі розібралися з картою, з тим, де саме знаходяться пункти, потрібен час.

Десь можуть бути різні входи, десь зачинений один вхід, є інший.

Як зауваження ми сприймаємо те, що треба додаткові вказівники, якусь навігацію робити для того, щоб не було ось цих проблем із пошуком пунктів обігріву.

І ми це обов’язково зробимо.