Єрмак обговорив із радником президента США підтримку України в зимовий період

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України для проходження зимового періоду.



Як повідомляє пресслужба ОП, у ході телефонної розмови Єрмак поінформував співрозмовника про оперативну ситуацію на фронті, а також про можливі кроки Росії, які вона готує з метою продовження терору проти цивільного населення України.



Окремо керівник Офісу президента висловив подяку США за підтримку нещодавно започаткованої гуманітарної програми Grain from Ukraine.

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Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 29 листопада в Бухаресті союзники по НАТО пообіцяли «надалі посилити» підтримку України, зокрема надати обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Як повідомляла раніше газета The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським пропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з «іншою» – «з тією, що справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони – окупанти». Але, за словами Зеленського, окрім ультиматумів, він «нічого не чув від нинішнього президента РФ».