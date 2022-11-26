Зеленський оголосив про початок міжнародної програми Grain from Ukraine

Голова держави Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору оголосив про початок програми Grain from Ukraine, метою якої є забезпечення зерном бідних країн Азії та Африки.

Як повідомив глава держави на саміті з продовольчої безпеки International Summit of Food Security у Києві, Україна є одним із гарантів світової продуктової безпеки і виконуватиме свої обов’язки всупереч російському вторгненню.

За його словами, прикладом цього є Чорноморська зернова ініціатива, яка розблокувала постачання зерна через українські порти в Чорному морі.

Однак Зеленський додав, що ця програма не працює на повну потужність, оскільки РФ намагається затягнути рух суден. Так у Босфорській протоці стоїть близько 80 суден.

Для цього і була запущена ініціатива Grain from Ukraine, яка, за словами президента, дозволить нагодувати близько 5 мільйонів людей у бідних країнах. Насамперед йдеться про Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенію та Нігерію.

«Ми запрошуємо до цієї гуманітарної ініціативи, гуманітарної програми інші держави та соціально відповідальний бізнес. І радий сьогодні оголосити, що у день старту у Grain from Ukraine приєдналися 20 країн. І буде більше», — зазначив він.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.