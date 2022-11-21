З портів України вийшли три судна з зерном, 76 суден чекають дозволу на вхід – Братчук

Три судна із продовольством вийшли з українських портів 21 листопада, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на початку доби 22 листопада.

«У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи», – заявив він.

Також Братчук додав, що до українських портів прямують три суховантажі, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

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«76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення», – додав речник ОВА.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.