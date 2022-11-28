«Гуманітарна катастрофа». Де найбільше голодують через війну Росії проти України?

26 листопада цього року, в День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років, було запущено програму «Grain from Ukraine» («Зерно з України»). Вона передбачає поставку зернових на суму 150 мільйонів доларів (на це дали кошти 20 розвинутих держав) для країн, які найбільше потерпають від голоду через конфлікти і посуху. Але які це країни, яка там ситуація, чому дійшло до голоду, як на це вплинула агресія Росії проти України? Поглянемо на найбільш вразливі – Ефіопію, Сомалі, Судан, Південний Судан та Ємен, чому їм так важливо, аби працював зерновий коридор в Україні, незважаючи на війну Росії проти неї, а також щоб діяла щойно інавгурована програма «Grain from Ukraine».

ЕФІОПІЯ

В Ефіопії рівно два роки тому почався внутрішній конфлікт. Сепаратистські сили регіону Тиграй на півночі країни взялися за зброю та хочуть відокремитись від Ефіопії, урядові війська якої ведуть бойові дії проти сепаратистів.

Як писав британський тижневик The Economist, стратегією ефіопського уряду є свідоме блокування постачання харчів «у спробі змусити голодувати» населення на теренах, що контролюються Тиграйським народним фронтом визволення. Уряд Аддис-Абеби заперечує це.

Через війну 80 відсотків населення в Тиграї не могли отримувати гуманітарну допомогу станом на минулий рік. Після перемир’я, досягнутого в березні цього року, ситуація покращилась, але потім вдарила посуха. А в серпні було порушено і перемир’я. Нині, за оцінками міжнародних гуманітарних організацій, щодня від голоду в Ефіопії вмирає 400-900 людей.

Станом на другу половину цього року 13 мільйонів ефіопів постали перед проблемою нестачі харчів, а 150-200 тисяч померли від голоду станом на березень цього року.

Окрім внутрішньої війни, проблеми з продовольством виникають через нашестя зграй сарани.

Найгірша ситуація в регіоні Тиграй, де 89 відсотків населення потребують допомоги з продовольством, а 47 відсотків населення постали нині перед голодом.

Ефіопія має історію голодів – найбільший з яких стався в 1983-85 роках. Тоді – окрім посухи – також було задіяно і фактор перешкоджання надсиланню допомоги харчами для Тиграя та іншої провінції – Волло. Тоді від голоду померли від 300 тисяч до 1,2 мільйона людей.

На допомогу голодуючим був навіть організований великий благодійний концерт Live Aid в 1985 році в Лондоні.

CОМАЛІ

В Сомалі практично йде безперервна громадянська війна. З часу падіння керівника хунти, президента Сіада Барре в 1991 році, сомалійці невпинно воюють ось уже понад три десятиліття.

Зараз йде війна між урядовими силами та бойовиками екстремістського угруповання «Аль-Шабааб», який афілійований з міжнародною терористичною мережею «Аль-Каїда».

Війна з «Аль-Шабаабом» триває з 2009 року на півдні і в центрі Сомалі, а північні регіони більш-менш стабільні.

Окрім війни, в Сомалі також цього року велика посуха – не було останніх п’яти традиційних сезонів дощів. Нині в Сомалі найгірша посуха за 40 років.

Понад половина населення Сомалі зараз постала перед хронічним голодом (населення Сомалі оцінюють десь в 16 мільйонів людей). Якщо терміново не вжити заходів, що нині голод може бути більшим, аніж в 2011 році, коли померли 260 тисяч людей.

Зараз біженцями в Сомалі є понад мільйон людей, яким потрібна допомога з харчами.

СУДАН

Війна Росії проти України має безпосередній вплив і на Судан, який зазвичай на 87 відсотків покладався на поставки зерна саме з України та Росії.

Цього року перед браком харчів постали 12 мільйонів суданців – це в країні, де 40 відсотків населення становлять діти.

Чверть населення Судану (а загальна кількість населення оцінюється в 45 мільйонів) так чи інакше відчуває брак харчів, і понад три мільйона постали перед голодом.

Найбільш вразливі категорії суданців – переміщені особи з родинами, біженці. Причина голоду – внутрішня нестабільність, місцеві конфлікти в різних провінціях великої за територією країни, поганий врожай, стрибок світових цін на продукти харчування.

Також Судан вважається однією із найбільш вразливих держав світу через кліматичні зміни – посухи або неочікувані повені руйнують аграрний сектор і без того бідної країни.

«Криза з голодом сильно б’є по Судану, і суданський народ вже потерпає довгий час», – каже один з керівників суданського офісу міжнародної організації, що займається гуманітарною допомогою.

ПІВДЕННИЙ СУДАН

Південний Судан став незалежним в 2011 році, відділившись від Судану.

Але вже за два роки в країні спалахнула громадянська війна між урядом та опозицією. Президент Салва Кіір (походить з етнічної групи дінка) побив горщики зі своїм колишнім заступником Ріеком Мачаром (походить з етнічної групи нуер) і того часу з різною інтенсивністю триває війна, від якої вже загинули понад 400 тисяч людей.

Південний Судан поділений за етнічними і племінними ознаками, і поки що далеко за замирення чи стабільності. Багато південних суданців стали біженцям, втікши до Уганди та Судану.

В Південному Судані є миротворці ООН – в тому числі базувався і український континент військової поліції.

Всесвітня продовольча програми ООН каже, що браком харчів чи навіть голодом можуть бути охоплені понад 70 відсотків населення Південного Судану, загальна чисельність якого становить понад 11 мільйонів.

«В той час, як глобальна увага прикута до України… прихована надзвичайна ситуація з голодом наростає в Південному Судані і 8,3 мільйона людей – включно з біженцями – постали перед суворим голодом в найближчі місяці», – писала в одній з доповідей Всесвітня продовольча програми (підрозділ ООН).

ЄМЕН

Громадянська війна в Ємені спалахнула в 2014 році і пішла за старою лінією розколу між півднем та північчю країни. Цей розкол не змогли залагодити кілька десятків років спільного проживання в об’єднаному Ємені (об’єднання між підтримуваним Заходом в часи Холодної війни Північним Єменом та прорадянським Південним Єменом відбулось в 1990 році).

Зараз ключовою лінією розколу є війна повстанців гуті (їх підтримує Іран), які контролюють північ і захід, включно зі столицею Санною), і урядом Ємену, що його підтримує Саудівська Аравія та деякі інші арабські держави (зокрема Об’єднані Емірати).

Гуманітарна криза в Ємені вважається однією з найбільших у світі – голод, епідемії, бойові дії… Перемир’я, досягнуте раніше цього року, продовжено не було.

Чотири мільйони людей стали біженцями в Ємені. Сьогодні понад 16 мільйонів єменців відчувають нестачу харчів. Очікується, що до кінця року 7,3 мільйона людей будуть в зоні величезного ризику в плані голоду, а 161 тисяча буде голодувати станом на кінець цього року.

Як писала західна преса, Ємен є однією з країн, яку найбільше вразило припинення поставок зерна з України на початку війни РФ.

Ємен на третину залежав від української пшениці, і зараз з надією дивиться на зерновий коридор, який в працює в Україні вже понад чотири місяці.

В Африці також з полегшенням сприйняли звістку цими днями, що 125 тисяч тонн зернових та кукурудзи з України терміново направляються до Судану, Кенії, Нігерії, а також до Ємену.