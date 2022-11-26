Росія свідомо провокує штучний голод у світі, блокуючи експорт зерна з України – Шмигаль

У Росії розуміють значення України як гаранта світової продовольчої безпеки та намагають штучно створити голод у низці країн, блокуючи український продовольчий експорт, повідомив прем’єр–міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного саміту з продовольчої безпеки, який відбувася у Києві 26 листопада.

«У Кремлі зараз розуміють значення України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки і усіляко блокують український експорт, створюючи таким чином штучний голод в інших країнах. Для росії ці жертви є бажаними, на жаль, вони зацікавлені в стані глобальної нестабільності, так само як в 1933 році були зацікавлені в смерті українців», – наголосив Шмигаль.

За його словами, в межах ініціативи президента України «Grain from Ukraine» щодо посилення гуманітарної складової українського продовольчого експорту держави-учасниці будуть купувати українську продукцію та передавати її в ті країни, де існує загроза голоду.

Зокрема, Німеччина вже придбала 27 тисяч тонн української пшениці, яка буде спрямована до Ефіопії, США виділили 20 мільйонів доларів на закупівлю українського продовольства, також прем’єр-міністр Польщі анонсував виділення на дані цілі 20 мільйонів доларів.

Шмигаль нагадав, що Україна, попри власні проблеми, виділила 900 мільйонів гривень на закупівлю пшениці та кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Ініціатива реалізується в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.