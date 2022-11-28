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Росія вивезла майже 900 тонн зерна з Луганщини – Центр національного спротиву

Центр національного спротиву повідомив про розграбування Старобільського елеватора на Луганщині (фото ілюстраційне)

Росія продовжує вивозити українське зерно з окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Так, ворог розграбував ТОВ «Старобільський елеватор» (Луганська область – ред.), звідки вивіз майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Зокрема, було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника. Все воно було помічене окупантами як «безгосподарне майно» й передано до «аграрного фонду ЛНР». Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними», – зазначають у ЦНС.

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4 листопада Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Куп’янського району, який під час окупації Харківщини «пішов на співпрацю з РФ» та допомагав російським військам у незаконному вивезенні українського зерна.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Україна неодноразово заявляла про знищення або незаконне вивезення російськими військами українського зерна.

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