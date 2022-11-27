Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Чеченська Республіка Ічкерія (ЧРІ) визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу, йдеться в постанові, оприлюдненій на офіційному сайті Президії уряду ЧРІ, яка є частково визнаною державою.

«Сьогодні, коли Росія знову чинить агресію щодо України, дуже важливо називати історичні події своїми іменами… Президія уряду ЧР – Ічкерія ухвалює: визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу», – йдеться у документі.

У ньому зазначається, що протягом усієї історії, прикриваючись заявами про дружбу та «братні народи», Москва намагалася знищити українців. Одним із прикладів цього є штучно створений голод 1932-1933 років, який забрав до семи мільйонів життів українських селян. Він став результатом політики насильницької колективізації, яку проводив уряд Радянського Союзу, який вважав українське селянство опорою для національного руху і тому вживав заходів щодо його знищення. У селян забирали не лише зерно, а й усі продукти харчування і навіть те, що можна було обміняти на продукти, прирікаючи їх на голодну смерть, зазначено в цій ухвалі.

«В Україні Голодомор сприймається як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. Чеченський народ із глибоким розумінням та співчуттям ставиться до боротьби українців за незалежність. У наших народів однакові цілі та спільний ворог», – йдеться у постанові.

Чеченський народ, зазначається у документі, вдячний українському народу, президенту України та Верховній Раді України за визнання 18 жовтня 2022 року Україною Чеченської Республіки Ічкерія, тимчасово окупованої рф територією та засудження геноциду чеченського народу.

Постанова підписана Аллою Дудаєвою, головою президії уряду Ічкерії.

Чеченська Республіка Ічкерія (ЧРІ) – частково визнана держава, яка утворилася після розвалу СРСР на частині території Чечено-Інгуської АРСР. Окупована російською владою 2000 року після силового включення до РФ як Чеченської республіки. Україна визнає ЧР Ічкерію тимчасово окупованою Росією.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».