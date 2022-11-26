«Непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в гірших масштабах» – МЗС про агресію РФ у День пам’яті жертв Голодомору

МЗС України в День пам’яті жертв Голодомору у своїй заяві наголошує, що мета загарбницької геноцидної війни РФ не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 рр., і закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор геноцидом українського народу.

«Сьогодні, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні, мета загарбницької геноцидної війни Росії не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 років – знищення української нації та її державності. Продовжуючи терористичні атаки на об’єкти критичної інфраструктури, руйнуючи історичну та культурну спадщину, здійснюючи насильницьке вивезення українських дітей на російську територію, РФ веде війну проти української ідентичності. Політичні та ідеологічні наративи сталінської епохи, зокрема із насаджування образу «ворожого Заходу» та заперечення існування України як самостійної держави, сьогодні особливо активно відтворюються в тоталітарній політиці нинішньої Росії», – йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують: «Агресія Росії проти України доводить, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час в гірших масштабах».

«Закликаємо міжнародних партнерів відновити історичну справедливість – визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії. Висловлюємо щиру подяку тим країнам і урядам, яке вже ухвалили рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом», – йдеться у заяві.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

За даними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.