Байден назвав Голодомор «безглуздою трагедією» та відзначив стійкість народу України

Президент США Джо Байден у заяві щодо роковин Голодомору вшанував «хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу Росії».

«Незважаючи на те, що хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні. У листопаді цього року виповнюється річниця Голодомору – «голодної смерті». Під час свого режиму Йосип Сталін нав’язував Україні жорстку та репресивну політику, включно зі створенням навмисного голоду в 1932-33 роках, який спричинив загибель мільйонів невинних українських жінок, чоловіків і дітей. Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство», – йдеться у заяві.

Байден зауважив, що США знову підтверджують нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

«І ми вшановуємо хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу Росії на його демократію», – додав він.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.