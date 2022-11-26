Сучасна Росія повторює злочини Голодомору-геноциду – МЗС Канади

РФ не лише відмовляється засудити радянські злочини Голодомору-геноциду, а й наразі повторює їх, повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі в Оттаві.

«Попри факти, Росія й досі заперечує, що Голодомор був геноцидом та постійно називає будь-які спроби засудити у Росії ці радянські злочини проти людяності непатріотичними. Тому не дивно, що злочини минулого зараз повторюються режимом президента Путіна, який також намагається знищити українську націю та ідентичність», – відзначила Жолі.

Вона також зауважила, що «канадці відзначають непохитну стійкість українців, їхню тверду відданість свободі та невтомну боротьбу за виживання культури, мови й ідентичності».

«Щодня українці продовжують демонструвати неймовірну мужність та відвагу у захисті своєї землі, й канадці підтримують їх у цьому», – зазначила міністр.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».