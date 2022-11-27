У Львові вшанували жертв голодоморів в Україні

У Львові вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні ‒ 1921-1922, 1932-1933,1946-1947 років. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку представники різних релігійних конфесій, окрім духовенства УПЦ (Московського патріархату), провели екуменічну панахиду за українцями, які померли внаслідок організованого СРСР Голоду.



«Український народ пережив нелюдський терор комуно-більшовицького режиму. Де тільки звучало слово Україна, українець, всюди комуно-більшовицький режим нищив український народ. І сьогодні він повторює теж саме. Сьогодні так само намагаються нас знищити», ‒ наголосив владика ПЦУ Димитрій (Рудюк).

«Нам необхідна сильна держава. Коли кажу про сильну державу, то це ми люди. Коли у нас буде завжди правда, щирість, тоді буде сильна держава. Коли держава слабка, стаються трагедії. Ми молимось за те, щоб Україна була сильною державою, а також український народ. Кримсько-татарський народ узяв для себе дуже важливий урок із минулої історії», ‒ каже Радіо Свобода Мурат Сулейманов, муфтій Духовного управління мусульман України «Умма».



Опісля відбулась акція «Свіча Пам’яті». І десятки людей запалили свічки у пам'ять жертв голодоморів.

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У 1932-1933 роках світ дізнавався про Великий Голод в Україні із преси, яка тоді виходила у Львові. Тоді завдяки сприянню митрополита греко-католицької церкви Андрея Шептицького, духовенства було організовано допомогу для голодуючих у Великій Україні. 90 років тому у Львові був створений Український громадський комітет рятунку України. Однак більшість допомоги, яка прямувала до українців, конфісковували озброєні війська НКВС на кордоні тодішньої Польщі і України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.