У Дніпрі провели мітинг-реквієм пам’яті жертв Голодоморів в Україні й акцію «Запали свічку». Увечері представники громадськості зібрались на Вокзальній площі, біля хреста, установленого біля місця, де раніше стояв пам’ятник Григорієві Петровському.

На захід, організований громадським об’єднанням «Українська етнічна громада», прийшли десятки людей. У руках вони тримали синьо-жовті прапори та запалені свічки.

«Моя прабабуся, прадідусі жили в Лоц-Кам’янці, зараз це вже місто Дніпро. Мама мені розказувала з розповідей дідусів про те, що вони дуже голодували в 1932-33 роках. Як вижили? Варили лободу, варили кропиву. Здирали кору з дерева, висушували й варили «суп». Домівки були глиняні – здирали глину, їли. Раніше ми не надавали уваги цим розповідям. Я боюся це пережити. Коли ми проводимо ці заходи, ми закликаємо: аби це не повторилося, ми маємо чинити спротив, маємо боротися, маємо бути гідними нащадками своїх предків», – сказала Радіо Свобода представниця «Української етнічної громади» Оксана Єськова.

Запаленими лампадками люди виклали хрест, пам'ять про загиблих під час великого голоду вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам’ятного хреста поклали хліб. Священники кількох конфесій відслужили панахиду.

Також у суботу неподалік від Дніпра, на 9-му кілометрі Запорізького шосе, біля Меморіалу жертвам Голодоморів та політичних репресій, відбулось покладання квітів.

За даними істориків, Дніпропетровська область є однією з тих областей, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-33 років. З усієї кількості зареєстрованих смертей в Україні на Дніпропетровщину припадає 70% випадків.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».