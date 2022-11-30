«Росія має заплатити». Єврокомісія пропонує спеціалізований суд для розгляду російських злочинів

Європейська комісія пропонує створити спеціальний суд для розгляду злочинів Росії в Україні. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



«Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, руйнування та невимовні страждання, ми всі пам’ятаємо жахи Бучі. Росія повинна заплатити за cвої жахливі злочини. Тому ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії, ми готові розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати найширшу міжнародну підтримку», – заявила вона.



Президентка Єврокомісії наголосила, що Росія також повинна фінансово заплатити, щоб компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни.

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За її словами, ЄС має засоби для того, щоб змусити Росію компенсувати збитки, які оцінюються у 600 мільярдів євро.

«Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку. Ми заморозили 19 мільярдів євро коштів російських олігархів. Ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами. Потім ми б використали виручені кошти для надання Україні. Ці кошти повинні бути використані як повна компенсація за збитки. Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

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За даними МВС, станом на жовтень українські правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

У жовтні в ЄС повідомили про замороження російських активів загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів). Британський уряд 10 листопада заявив, що заморозив активи російських олігархів та інших фізичних і юридичних осіб на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярдів доларів), які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.