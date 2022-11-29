«Я сказав, що Путін має сидіти, і це не викликало заперечень» – Малюська про зустріч із міністрами країн G7

У країн-членів «Групи семи» (G7) радикалізація ставлення до російської агресії проти України «буде лише збільшуватися», заявив в ефірі загальнонаціонального марафону міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи результати першої зустрічі міністрів юстиції країн-членів групи.

«Єдиною темою було те, як найпотужніші країни світу повинні реагувати на російську агресію. Є абсолютне розуміння, що якщо є російська агресія і топчиновники залишаться непокараними, це буде провал. Можу сказати точно, що загальна психологічна атмосфера заходу і те, як до наших ідей ставляться міжнародні партнери, істотно змінилася протягом останніх кількох місяців. Навіть ті ідеї, які раніше нашим партнерам видавались вкрай радикальними, зараз їх сприйняття набагато краще», – зазначив очільник Мінюсту.

За його словами, зустріч із міністрами юстиції країн-членів G7 завершилася підписанням так званої «Берлінської декларації».

«У ній країни детально описали, як вони працюватимуть із нами, щоб покарати Російську Федерацію на абсолютно різних юридичних майданчиках (йдеться як про санкційний блок, так і про розслідування воєнних злочинів). Це синхронізація того, хто за що відповідає... Я говорив, що Путін має сидіти у в’язниці. Як мінімум, це не викликало заперечень у моїх колег. Тобто є розуміння, що відповідати мають не лише офіцери нижньої ланки чи солдати російської армії», – зазначив Малюська.

23 листопадав інтерв'ю Радіо Свобода Олександра Матвійчук – очільниця «Центру громадянських свобод», який став лауреатом цьогорічної Нобелівської премії миру, наголосила, що Україні потрібно якнайшвидше ратифікувати Римський статут, який лежить в основі роботи Міжнародного кримінального суду, щоб домогтися покарання Росії за воєнні злочини в Україні.

Утім, раніше міністр юстиції Денис Малюська у коментарі Радіо Свобода зазначав, що до закінчення війни ратифікація Україною Римського статуту неможлива.