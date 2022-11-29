Мінцифри обіцяє облаштувати «Пункти незламності» терміналами Starlink

У Міністерстві цифрової трансформація обіцяють облаштувати «Пункти незламності» терміналами Starlink.

«Офіс президента працює разом з ДСНС над «Пунктами незламності» у всій країні. І там також згодом будуть Starlink. Тому йтиметься про тисячі публічних точок із Wi-Fi у всій країні», - зазначив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

11 листопада він повідомляв, що в Україні працює близько 20-25 тисяч терміналів Starlink.

«Із них 20 тисяч допомогла наша команда, щоб вони з’явилися в Україні. Всі вони працюють на сьогодні і з ними немає жодних проблем», – зазначив Федоров.

В Україні системою Starlink активно користуються військові для комунікації, отримання розвідданих та управління безпілотниками.