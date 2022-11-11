У Мінцифри розповіли, для чого використають передані Польщею Starlink

1570 терміналів Starlink, які Україна отримала від Польщі, використають для облаштування стабільного зв’язку у країні на випадок проблем із функціонуванням критичної інфраструктури. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми будемо активно їх використовувати для побудови публічних місць, де будуть працювати Starlink, якщо будуть проблеми зі світлом чи зв’язком. Буде мережа по всій країні, щоб можна було використовувати сталий зв’язок для енергетичної сфери, медичної, для деокупованих територій. Тому для нас це дуже важлива допомога», – наголосив він.

За словами міністра, наразі в Україні працює близько 20-25 тисяч терміналів Starlink.

«Із них 20 тисяч допомогла наша команда, щоб вони з’явилися в Україні. Всі вони працюють на сьогодні і з ними немає жодних проблем», – зазначив Федоров.

В Україні системою Starlink активно користуються військові для комунікації, отримання розвідданих та управління безпілотниками.