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Маск запевняє, що SpaceX не вимкне Starlink в Україні

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових. 7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявляє, що надані для України термінали Starlink працюватимуть незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.

«Перш, ніж Міністерство оборони (США – ред.) повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (очільнику Мінцифри – ред.), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони (США – ред.) відмовиться надати фінансування», – написав він у твітері.

У відповідь на це міністр цифрової трансформації України подякував Маску за готовність «у будь-якому разі забезпечити роботу Starlink в Україні».

Як Starlink Ілона Маска став неоціненним для військових зусиль України (фоторепортаж)
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Як Starlink Ілона Маска став неоціненним для військових зусиль України (фоторепортаж)

Присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів. Проте лишаються питання щодо того, наскільки його власник-мільярдер підтримує самі військові зусилля України.

«Для України це було надзвичайно важливо. Ми вдячні!», – зазначив Михайло Федоров.

Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Маска ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.

Сам бізнесмен 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

Того ж дня у Офісі президента України зазначили, що з розумінням ставляться до рішення Маска, адже «він – бізнесмен» і «стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати».

15 жовтня Ілон Маск заявив, що передумав щодо Starlink для України і сказав, що SpaceX «продовжить безкоштовно фінансувати уряд України».

За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.

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