Маск запевняє, що SpaceX не вимкне Starlink в Україні

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявляє, що надані для України термінали Starlink працюватимуть незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.

«Перш, ніж Міністерство оборони (США – ред.) повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (очільнику Мінцифри – ред.), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони (США – ред.) відмовиться надати фінансування», – написав він у твітері.

У відповідь на це міністр цифрової трансформації України подякував Маску за готовність «у будь-якому разі забезпечити роботу Starlink в Україні».

«Для України це було надзвичайно важливо. Ми вдячні!», – зазначив Михайло Федоров.

Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Маска ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.

Сам бізнесмен 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

Того ж дня у Офісі президента України зазначили, що з розумінням ставляться до рішення Маска, адже «він – бізнесмен» і «стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати».

15 жовтня Ілон Маск заявив, що передумав щодо Starlink для України і сказав, що SpaceX «продовжить безкоштовно фінансувати уряд України».



За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.