У Зеленського відреагували на слова Маска про неможливість безкоштовно надавати системи Starlink Україні

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на слова засновника компанії SpaceX Ілона Маска про неможливість безкоштовно надавати системи Starlink Україні.

«Давайте будемо вдячні за те, що він допоміг нам. Але він – бізнесмен, прагматична людина. І тому Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали... Він – приватний бізнес, він – не держава. І стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати», – зазначив у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, Україна наразі веде переговори «і на рівні Ілона Маска, і на рівні інших партнерів», щоб програма з постачання Starlink в Україну не зупинилася, адже ці термінали «мають велике значення для українського фронту» і «ефективно довзволяють працювати на полі бою».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України – ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових. 7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.

Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.