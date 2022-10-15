Через два дні після оприлюднення листа до Пентагону Маск передумав щодо Starlink для України

Ілон Маск заявив, що, попри те, що Starlink – проєкт його компанії SpaceX – втрачає кошти, «продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України».



«Чорт з ним... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України», – написав він у твітері.



Відповідаючи на коментарі, Маск додав: «Навіть так, ми все одно повинні робити добрі справи»

Хоча компанія SpaceX офіційно наразі не повідомляла про продовження надання Україні послуг Starlink безкоштовно.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.

Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

Читайте також: У Зеленського відреагували на слова Маска про неможливість безкоштовно надавати системи Starlink Україні

Перед цим він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

На початку жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.