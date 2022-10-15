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Оплата коаліцією або інший постачальник. Глава МЗС Литви про вирішення проблеми зі Starlink

Ґабріелюс Ландсберґіс заявив про готовність Литви зробити свій внесок

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пропонує створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або знайти альтернативного постачальника.

«З’єднання з інтернетом в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок», – написав він у твітері.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України – ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових. 7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.

Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

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3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.

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