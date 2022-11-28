«Немає ніяких політичних ігрищ» – Подоляк про скандал навколо «Пунктів незламності» у Києві

У ситуації, що склалася навколо київських «Пунктів незламності», «немає ніяких політичних ігрищ», заявив у коментарі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Немає ніякого політичного сезону. Я хочу, щоб ми з вами зафіксували це. Київ є як флагманське місто, яке всі бачать, тут велика агломерація. Питання сьогодні у швидкості логістичних рішень. Тобто не треба робити щось для піару, для картинки (я зараз не про Київ, а вцілому про Україну). Треба просто їх (пункти– ред.) зробити», – зазначив він.

Водночас Подоляк, зазначив, що в Офісі президента усвідомлюють, що можуть бути «певні логістичні складнощі» в облаштуванні «Пунктів незламності».

25 листопада мер Києва Віталій Кличко проінформував про розгортання більш ніж 400 пунктів обігріву в столиці. Однак того ж дня президент Володимир Зеленський розкритикував їхню роботу.

27 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати «Пункти незламності» в Києві.

«Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських «Пунктів незламності». Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним», – заявив Арахамія.

За його словами, завданням є створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент.

Кличко, зі свого боку, закликав утриматися від маніпуляцій щодо роботи «Пунктів незламності».

28 листопада заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевнив, що ситуація з пунктами незламності у Києві – «абсолютно нормальна».