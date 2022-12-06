Гнів російських «воєнкорів» через удари по аеродромах РФ сильніший за радість через обстріл України – ISW

Удари по російських аеродромах завдали їм легкої шкоди, але також показали здатність України завдавати ударів по російському тилу, йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Водночас аналітики зазначають, що Україна офіційно не визнала своєї причетності до вибухів на аеродромах у Енгельсі та Рязані.

«Гнів через неспроможність російських військових запобігти українським ударам по стратегічних аеродромах Росії у 280 милях (понад 460 кілометрів – ред.) від українських позицій схвалення щодо останньої серії ударів по Україні у спільноті російських «воєнкорів». Вони критикували російську владу за нездатність передбачити та запобігти ударам дронів по аеродромах Енгельс-2 та Дягілєво 5 грудня», – йдеться в спостереженнях Інституту.

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ISW додає, що окремі російські блогери припускають діяльність українських диверсійно-розвідувальних груп або ж, якщо йдеться про удари дронів, вразливість Москви до атак із української території.

Крім того, російська спільнота військових блогерів закликала військове командування Росії «дозволити значні удари у відповідь по Україні та посилити контртерористичні заходи на території Росії».

Росія 5 грудня завдала чергового ракетного удару по українській інфраструктурі.

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5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.