У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки російських ракет збили під час обстрілу 5 грудня

Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вилетіло близько 14 літаків Ту-95 (8 із них завдали ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі). Загалом було випущено із бомбардувальників Ту-95 38 ракет крилатих (Каспій, Волгодонськ Ростовської області). Також 22 ракети «Калібр» з району Чорного моря з кораблів Чорноморського флоту. Також маємо інформацію про застосування бомбардувальників Ту-22 М3 з пусками ракет, які є найпотужнішими за бойовою масою. Також із винищувачів Су-25 було випущено керовані авіаційні ракети», – розповів він.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.