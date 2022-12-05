Влада повідомила, скільки російських ракет збила ППО над Дніпропетровщиною

Під час масованого російського ракетного удару по Україні 5 грудня сили Протиповітряної оборони збили 15 ракет над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Наші військові – найкрутіші», – зазначив він.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.

Повітряна тривога тривала три години. Пізніше стало відомо про влучання по енергоінфраструктурі та одну постраждалу людину в Одесі. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині також є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення», вказала влада. Превентивно вимкнули електрику на Сумщині. Про можливі перебої повідомляла і влада на Чернігівщині та Тернопільщині.