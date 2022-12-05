Електроенергію на Сумщині вимкнено. У деяких регіонах попереджають про можливі перебої

У АТ «Сумиобленерго» повідомили про вимкнення Сумської області від електропостачання.

«Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області», – йдеться в повідомленні підприємства у фейсбуці.

У свою чергу, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус і міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram також попередили про можливі проблеми.

«У зв’язку з масованою ракетною атакою на території області потенційно можуть бути проблеми з постачанням тепла, електроенергії, перебої зі зв’язком», – написав Чаус.

Надал також попередив, що через ракетні обстріли можуть бути екстрені відключення.

Користувачі у мережі пишуть про окремі перебої з електропостачанням у Одесі, Миколаєві та Житомирі.

Після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога у зв’язку з ракетної загрозою з боку військ РФ.