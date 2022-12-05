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На Київщині працює ППО. Повідомляють про підвищену небезпеку ракетної атаки РФ

Повідомлень про звуки вибухів у Києві немає (фото ілюстративне)

У Київській області вдень 5 грудня працює система протиповітряної оборони, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека – рух ракет у сторону області», – написав він у телеграмі.

Повідомлень про звуки вибухів у Києві немає.

Україна наразі охоплена повітряною тривогою.

Останню масовану атаку по Україні російські війська влаштували 23 листопада. Тоді ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

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