На Київщині працює ППО. Повідомляють про підвищену небезпеку ракетної атаки РФ

У Київській області вдень 5 грудня працює система протиповітряної оборони, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека – рух ракет у сторону області», – написав він у телеграмі.

Повідомлень про звуки вибухів у Києві немає.

Україна наразі охоплена повітряною тривогою.

Останню масовану атаку по Україні російські війська влаштували 23 листопада. Тоді ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.