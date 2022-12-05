Ракетна загроза: по всій території України оголосили повітряну тривогу

По всій території України, окрім окупованого Криму, 5 грудня оголошено повітряну тривогу після повідомлень про запуски ракет російськими військами.

Як заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в області працює протиповітряна оборона.

«На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях», – закликав він.

Раніше про пуски ракет повідомив, зокрема, голова Одеської ОВА Максим Марченко.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Тоді ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.